«Динамо» Минск и «Трактор» проведут матч в КХЛ 26 ноября

Матч «Динамо» Минск — «Трактор» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 26 ноября, на «Минск-Арене» в столице Белоруссии. Стартовое вбрасывание — в 19.10 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Динамо» Минск — «Трактор» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Матч также можно посмотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Для жителей Челябинска игра пройдет на канале «ОТВ», а в Белоруссии игры КХЛ показывает «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Трактор» изучайте в нашем матч-центре.

В этом сезоне КХЛ «зубры» провели 30 матчей и набрали 33 очка, у челябинцев 29 игр и 42 очка.

В воскресенье минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» (2:3 ОТ), а «Трактор» в субботу — «Куньлуню» (1:4).