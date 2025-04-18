«Динамо» Минск примет «Трактор» в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина в пятницу, 18 апреля. Игра пройдет на «Минск-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Динамо» Минск — «Трактор» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Минске матч также будет показывать канал «Беларусь 5», а в Минске — «ОТВ».

После трех матчей серии «Трактор» ведет со счетом 2-1. Челябинцы оформили две волевые победы на своем льду — 4:2, 4:3 ОТ. Два дня назад минчане разгромили соперника на своем льду — 8:0.

В предыдущем раунде Кубка Гагарина челябинцы победили «Адмирал» (4-2), а минчане — ЦСКА (4-2).

Матч «Динамо» Минск — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс