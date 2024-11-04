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Сегодня, 18:00

«Динамо» Минск — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

Минское «Динамо» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram
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«Динамо» Минск встретится с «Витязем» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 4 ноября. Игра пройдет на «Минск-Арене», стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция также пройдет на телеканале «КХЛ». В Белоруссии встречу показывает канал «Беларусь 5».

С ключевыми событиями игры «Динамо» Минск — «Витязь» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ команды уже встречались дважды — и оба раза выиграли динамовцы: 5:1 — в сентябре и 2:1 — в октябре.

Минское «Динамо» набрало 23 очка в 21 матче, «Витязь» — 21 очко в 22 матчах.

Матч «Динамо» Минск — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)

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