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Сегодня, 18:00

«Динамо» Минск — «Витязь»: прямая трансляция матча КХЛ

Трансляция матча КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь» начнется в 19.20 мск 22 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Витязя».
Фото ХК «Витязь»
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Минское «Динамо» дома примет «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в пятницу, 22 сентября. Игра пройдет в Минске, начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Динамо» Минск — «Витязь» будет на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 19.20. В прямом эфире игру также покажут на платформе Кинопоиск.

Ключевые события матча «Динамо» Минск — «Витязь» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Минчане занимают 10-е место с пятью очками в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на последней, 11-й строчке, с тремя баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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