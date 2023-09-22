Минское «Динамо» дома примет «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в пятницу, 22 сентября. Игра пройдет в Минске, начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Динамо» Минск — «Витязь» будет на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 19.20. В прямом эфире игру также покажут на платформе Кинопоиск.

Ключевые события матча «Динамо» Минск — «Витязь» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Минчане занимают 10-е место с пятью очками в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на последней, 11-й строчке, с тремя баллами.

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