Минское «Динамо» победило «Витязь»

Сегодня, 21:32
Минское «Динамо» дома победило «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.
У хозяев голы забили Андрей Стась, Егор Бориков. Александр Волков и Коди Керран. У гостей шайбу забросил Скотт Уилсон.
Минчане одержали третью победу подряд. «Динамо» набрало 40 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Витязь» проиграл 5-ю встречу подряд — 31 очко и 11-е место таблицы «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Стась — 7 (бол., Меркли, Горбунов), 32:14 — 1:0. Уилсон — 14 (бол., Рой, Барак), 36:32 — 1:1. Бориков — 4 (Дерябин), 44:52 — 2:1. Волков — 7 (Энас), 45:13 — 3:1. Керран — 6 (п.в., Меркли, Горбунов), 59:39 — 4:1.
Вратари: Колосов — Дорожко (58:36 — 58:40, 59:13 — 59:39).
Штраф: 15 — 27.
Броски: 43 (17+13+13) — 25 (10+8+7).
Судьи: Наумов, Оскирко.
19 декабря. Минск. «Минск-Арена». 11010 зрителей.