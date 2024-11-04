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Сегодня, 21:45

«Витязь» победил минское «Динамо»

Руслан Минаев
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«Витязь» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей шайбы забросили Фредерик Готье, Андрей Чивилев, Сергей Калинин и Дмитрий Бучельников. У хозяев шайбу забросил Сэм Анас.

«Витязь» набрал 23 очка и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 23 очками занимает 8-е место и опережает клуб из Балашихи по дополнительным показателям.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Готье — 7 (бол.), 30:02 — 0:1. Энас — 6 (Гросс), 32:43 — 1:1. Чивилев — 1, 48:25 — 1:2. Калинин — 1 (бол., Цицюра, Бусыгин), 52:18 — 1:3. Бучельников — 7 (п.в.), 57:50 — 1:4.

Вратари: Тихомиров — Дорожко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 45 (8+18+19) — 19 (6+4+9).

Судьи: Бирин, Гамалей.

4 ноября. Минск. «Минск-Арена». 12 287 зрителей

КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)

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