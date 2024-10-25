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«Динамо» Минск — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Динамо» Минск сыграет с «Витязем» регулярном чемпионате КХЛ 25 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вадим Шипачев, игрок ХК «Динамо» Минск.
Фото ХК «Динамо» Минск
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Минское «Динамо» и «Витязь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 25 октября. Матч пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. Также смотреть матч можно на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

За ключевыми событиями игры «Динамо» Минск — «Витязь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда из Минска набрала 19 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. Клуб из Балашихи с 18 очками располагается на 9-й строчке на «Западе».

Матч «Динамо» Минск — «Витязь» смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)

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