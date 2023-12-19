Минское «Динамо» сыграет с «Витязем» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 19 декабря. Матч пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо Минск» — «Витязь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Жители Белоруссии смогут посмотреть игру на телеканале «Беларусь 5».

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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