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Сегодня, 21:43

Минское «Динамо» победило «Амур» благодаря дублю Пинчука

Алина Савинова
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Минское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.

У белорусской команды дубль оформил Виталий Пинчук и еще одну шайбу забросил Вадим Мороз. Александр Волков и Сэм Анас записали на свой счет по две результативные передачи в этой встрече.

«Динамо» набрало 2 очка и вышло на третье место в Западной конференции. «Амур» (0) после первого матча на старте сезона располагается на 11-й позиции в таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Пинчук — 1 (Волков), 5:58 — 1:0. Мороз — 1 (Горбунов), 7:28 — 2:0. Пинчук — 2 (Волков, Энас), 37:12 — 3:0.

Вратари: Кареев — Бобков.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 27 (11+11+5) — 26 (5+10+11).

Судьи: Гамалей, Соин.

5 сентября. Минск. «Минск-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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