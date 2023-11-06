6 ноября, 23:54
Минское «Динамо» и «Авангард» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Минске и завершилась победой гостей – 4:3.
Видео лучших моментов матча «Динамо» – «Авангард» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Авангард» занимает четвертую строчку в Восточной конференции, набрав 35 очков в 27 играх. «Динамо» Минск находится на седьмом месте Западной конференции (28 очков в 25 играх).
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».