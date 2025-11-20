Видео
Сегодня, 22:05

ЦСКА на выезде уступил минскому «Динамо»

Алина Савинова
20 ноября. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА (5:2) в матче КХЛ.
Фото ХК «Динамо» Минск

ЦСКА потерпел поражение от минского «Динамо» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:5.

Голы хозяев забили Сэм Энас, Никита Пышкайло, Андрей Стась, Даниил Сотишвили и Егор Бориков. На счету Стася и Борикова также по результативной передаче. Еще одну шайбу минчан во втором периоде отменили после видеопросмотра.

У армейцев в этой игре отличились Виталий Абрамов и Дмитрий Бучельников.

Московская команда нанесла 47 бросков в створ ворот соперника, у хозяев 19 бросков в створ.

«Динамо» набрало 39 очков за 28 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 29 баллами после 29 игр идет на восьмой строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:30. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
ЦСКА

39

  • e.panov75

    Шутки-шутками, но Минск превращается в реальную силу.

    20.11.2025

  • Братчанин

    Соглашусь, но 90-е вообще в расчет не брал - тогда в принципе, в хоккее был мрак , как и в стране.

    20.11.2025

  • Alexey Zakharov

    Уверяю Вас будет

    20.11.2025

  • ToLkUnet

    За Локо переживаю тоже, пока по разному, Спартак как всегда весело, без ворот)

    20.11.2025

  • Олег Каноков

    Привет!Я в курсе.)Это как Сэр Алекс в МЮ.)

    20.11.2025

  • knight templar

    Ну и? Снова проиграли. Надоели уже те кто с лупой выискивает проблески улучшения игры у никитина. Не выходит каменный цветок, значит ему пора валить вместе со всем своим штабом, а руководству ЦСКА искать нового тренера.

    20.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    все так, но 2:5 при 49 - 17 или поражение из за трех шайб - и все в меньшинстве...когда-нибудь мы вспомним это с улыбкой, но не сейчас. болезненный сезон, что и говорить. везде, где тонко, рвется в клочья.

    20.11.2025

  • aug081266

    Опять ЦСКА при равной игре подвел вратарь...Счет не по игре,счет по вратарям...

    20.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    со многим соглашусь, кроме последнего предложения. были и проклятые 90е, и эпоха Немчинова, и итальянец, с которым хорватам рекордно отлетели. а сейчас попали в перестройку. старые ушли или не тянут, молодые стараются, но нестабильны. набивают синяки. ну и с легами есма чудит. так что смотрим то, что имеем, поводов для радости мало, смысла убиваться нет. пустой сезон, но база для следующего закладывается. еще б Есма не чудил бы и не косячил, у него что то пошла черная полоса. обмены неудачные, подписания пустые. вот тут то мрак)

    20.11.2025

  • ToLkUnet

    Он всегда так, надо ждать

    20.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    плоффа в этом году не будет.

    20.11.2025

  • Олег Каноков

    Кто Вам сказал,что на ветке только "молодое племя"?Да и говна никто не льёт.

    20.11.2025

  • Братчанин

    Совершенно ясно, что Никитин не может ничего сделать с командой, его надо увольнять. Ощущение, что редкие победы - это случайность. Вратари уже который год мертвые - нет стабильности, не выручают. Хвалили Гамзина, но тут две плюхи - и на лавку. Вратарская проблема - проблема номер один. Вторая проблема - хаотичная, бессмысленная беготня, 47 бестолковых бросков. Третье: проводите уже на заслуженный отдых Нестерова! При голе в пустые ворота завалился как мешок с дерьмом! По сегодняшней игре, если даже и выйдем в плей-офф, вылетим в первом же раунде. Сезон провален, можно просто доигрывать в режиме 'выиграли - хорошо, проиграли - ничего страшного"... 50 лет болею за ЦСКА - никогда такой бесхребетной команды не было...

    20.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    плофф не панацея. 8 место - это четыре гарантированных продува Локо. выше подняться не можем, ибо регулярно в очных встречах продуваем командам, стоящим выше нас в таблице.

    20.11.2025

  • Alexey Zakharov

    эх тут даты не видно

    20.11.2025

  • Alexey Zakharov

    Скриньте пока не поздно... Возьмем кубок 100%

    20.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    После нового года выдадим мощную серию, навыигрываемся ничего не значащих игр - и займем в итоге 9 место. Ну потому что постоянно упускать фору в 2-3 шайбы и просерать, в ТРИ раза перебросав соперника из-за того, что у тех 100% реализации большинства - это непрофессионализм. Провал есмантовича с легами, неудачная перестройка защиты и нестабильность вратарей - в итоге получается проваленный сезон. Главная интрига сейчас - будет ли домашние просеры Ладе и Сочам (у курортных маячат четыре победы подряд над ЦСКА). и это наш объективный уровень сейчас. Ждем уходов на пенсию Есмантовича и Никиты Нестерова, до этого так и будут эмоциональные горки с отрицательным результатом. и да, повторюсь: хорошее дело перестройкой не назовут. терпения сокопытникам и философского принятия действительности.

    20.11.2025

  • Alexey Zakharov

    Читаю по коментариям... Молодое племя не то... При любой неудаче лишь бы гавна налить... Мы советские с Виктором Тихоновым многое пережили...

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Знаете, я в Хоккее болею за СКА (Ленинград) и "Ак Барс" (Казань). За СКА - с 1981 года, когда туда ушли из ЦСКА мои любимые хоккеисты детства, Петров и Михайлов. А Харламов - погиб... За "Ак Барс" - с 2014 года, в Память о погибшем Друге, татарине. До этого - болел за ЦСКА. Только ЦСКА был в детстве! Пацаном глаз не сомкнул в Новогоднюю ночь, "Монреаль" - ЦСКА (3:3)... Чего хочу сказать?) Нынешним болельщикам ЦСКА. Никитин - Строитель. Не фокусник. Он не строит ветхие замки на песке, на один год... Он строит - Команды, на года. На его Команде, чего греха таить, прокатился к двум Кубкам Гагарина мой любимый хоккеист после Владимира Петрова, Сергей Федоров... На его Команде сейчас катит Боб Хартли в "Локомотиве". Потерпите, армейцы. Никитин - Строитель. Мощный фундамент, солидные стены, крепкая крыша... Это его стиль. Он по-другому - не умеет. Никитин - не колхозный шабашник. Он строит новую Команду. Основательно. Дайте ему Время. Не торопите. Наслаждайтесь процессом строительства.

    20.11.2025

  • Alexey Zakharov

    Никитин еще с ИО главного тренера Авангарда доказал, что он хорош. Таких болельщиков, как Вы надо гнать в три шеи...

    20.11.2025

  • Олег 70

    Если Питеру сливаем-там гандикап хороший по сыгранным образуется от них же.Тогда.думаю-точно -все.С такой"стабильностью"-как у нас в этом сезоне-не светит плофф абсолютно.Хотя...Может это и к лучшему?Отмучатся побыстрее и забыть...этот сезон..

    20.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    самый титулованный клуб мира - наравне с Монреалем - свой уровень и показал, и доказал. ну тем, конечно, кто не жопой думает и ртом говорит, а не пердит.

    20.11.2025

  • h r

    Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    20.11.2025

  • diskmen

    Никитин ,сам не знает что лучше.С Ак Барсом сыграли от обороны,а сегодня редкий случай,в открытый хоккей.Зато игра была классная,но результат плачевный.

    20.11.2025

  • bussel61

    Динамо с победой! Правда счет не совсем по игре, ведь армейцы сегодня очень прилично играли.

    20.11.2025

  • Alexey Zakharov

    Не понимаю нытья вокруг. Если не ошибаюсь Никитин самый крутой тренер последних 10 лет кхл. Федорова также материли в первом его чемпионском сезоне в регулярке. В плей-оф попадем однозначно, а там уже другая игра. Возьмем кубок КХЛ назло всем "нытикам"

    20.11.2025

  • За спорт!

    Демченко 45 сейвов получается, данунах

    20.11.2025

  • diskmen

    Батька вам вам в виде премии картошку подвезёт.

    20.11.2025

  • Павел Леонидович

    Что и требовалось доказать! С никитиным какая-то фигня творится и его надо гнать в три щеи. Или будет робко надеяться на 8е место?) По мне инфантилизм.

    20.11.2025

  • diskmen

    ЦСКА очень активно играл,но из-за вратарей проиграл.Как в прошлом матче говорили наши болелы, Вратарь ,половина команды.Я давно не помню что-бы мы так много бросали.Демченко,как скала,всё забипрал.Теперь 24 играем со СКА в Москве.Пойдёт ли в помощь ЦСКА 8 дневный простой СКА

    20.11.2025

  • Олег 70

    Ну что-почти половина регулярки у нас позади...Сегодня впервые пришло осознание того факта-что в плофф мы не попадем(и это -серьезно-а не шуточно,как до этого пытались мы себе представлять).И это по сравнению даже с Кисой прошлогодним -провал !Ибо с ним попали туда довольно уверенно,и не помышляли о борьбе за 8 строку.По всей видимости-тупо-этот состав не для больших дел...Вратари...хммм.Гамзин-матч норм стоит,следущий -обязательно плюху пустит или с острого,или от синей...И циклы эти-регулярны у него...:rage:Самонов-нет опять цензурных слов.НЕ зря Салат избавился от него по ходу.Значит знали чего то,под видом урезания платежки нам его всучив...19-в створ-5 пропущенных-на двоих!!!!Просто фантастично дырявые товарищи в раме...Эхехе

    20.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Н-да не долго музыка играла:rage:Ребяты-вы что творите ироды? Грёбаные удаления, вратари полный..... ..что должно произойти-чтобы команда ,проснулась" Скорей бы сезон закончился чтоли-это мраак:pensive:Минск-победитель П/С тут на ветке LARS-предлагает подождать,но во 1-х сколько? а во 2-х даст,руководство" столько времени?

    20.11.2025

  • Олег Каноков

    Ну вот в который раз облом.Не игра,а броуновское движение...Никитин,пора включаться уже.

    20.11.2025

  • AZ

    Интересно, в ЦСКА кто-нибудь меньшинством занимается вообще? А между тем полсезона уже прошло и позор в виде непопадания в плэйофф становится все более и более реальным.

    20.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    С победой, братья-белорусы! Порадовали так порадовали!

    20.11.2025

  • Vitamin007

    Никак не получается... Бросков много- это радует, но Минск, крайне не удобен, особенно дома. Не наш и не Ваш, Братишки, день!(

    20.11.2025

  • rotkiv

    Клманда лузеров еще раз показала свой уровень

    20.11.2025

