ЦСКА на выезде уступил минскому «Динамо»

ЦСКА потерпел поражение от минского «Динамо» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:5. Голы хозяев забили Сэм Энас, Никита Пышкайло, Андрей Стась, Даниил Сотишвили и Егор Бориков. На счету Стася и Борикова также по результативной передаче. Еще одну шайбу минчан во втором периоде отменили после видеопросмотра. У армейцев в этой игре отличились Виталий Абрамов и Дмитрий Бучельников. Московская команда нанесла 47 бросков в створ ворот соперника, у хозяев 19 бросков в створ. «Динамо» набрало 39 очков за 28 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 29 баллами после 29 игр идет на восьмой строчке. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 19:30. Минск-Арена (Минск) Динамо Мн ЦСКА

e.panov75 Шутки-шутками, но Минск превращается в реальную силу. 20.11.2025

Братчанин Соглашусь, но 90-е вообще в расчет не брал - тогда в принципе, в хоккее был мрак , как и в стране. 20.11.2025

Alexey Zakharov Уверяю Вас будет 20.11.2025

ToLkUnet За Локо переживаю тоже, пока по разному, Спартак как всегда весело, без ворот) 20.11.2025

Олег Каноков Привет!Я в курсе.)Это как Сэр Алекс в МЮ.) 20.11.2025

knight templar Ну и? Снова проиграли. Надоели уже те кто с лупой выискивает проблески улучшения игры у никитина. Не выходит каменный цветок, значит ему пора валить вместе со всем своим штабом, а руководству ЦСКА искать нового тренера. 20.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ все так, но 2:5 при 49 - 17 или поражение из за трех шайб - и все в меньшинстве...когда-нибудь мы вспомним это с улыбкой, но не сейчас. болезненный сезон, что и говорить. везде, где тонко, рвется в клочья. 20.11.2025

aug081266 Опять ЦСКА при равной игре подвел вратарь...Счет не по игре,счет по вратарям... 20.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ со многим соглашусь, кроме последнего предложения. были и проклятые 90е, и эпоха Немчинова, и итальянец, с которым хорватам рекордно отлетели. а сейчас попали в перестройку. старые ушли или не тянут, молодые стараются, но нестабильны. набивают синяки. ну и с легами есма чудит. так что смотрим то, что имеем, поводов для радости мало, смысла убиваться нет. пустой сезон, но база для следующего закладывается. еще б Есма не чудил бы и не косячил, у него что то пошла черная полоса. обмены неудачные, подписания пустые. вот тут то мрак) 20.11.2025

ToLkUnet Он всегда так, надо ждать 20.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ плоффа в этом году не будет. 20.11.2025

Олег Каноков Кто Вам сказал,что на ветке только "молодое племя"?Да и говна никто не льёт. 20.11.2025

Братчанин Совершенно ясно, что Никитин не может ничего сделать с командой, его надо увольнять. Ощущение, что редкие победы - это случайность. Вратари уже который год мертвые - нет стабильности, не выручают. Хвалили Гамзина, но тут две плюхи - и на лавку. Вратарская проблема - проблема номер один. Вторая проблема - хаотичная, бессмысленная беготня, 47 бестолковых бросков. Третье: проводите уже на заслуженный отдых Нестерова! При голе в пустые ворота завалился как мешок с дерьмом! По сегодняшней игре, если даже и выйдем в плей-офф, вылетим в первом же раунде. Сезон провален, можно просто доигрывать в режиме 'выиграли - хорошо, проиграли - ничего страшного"... 50 лет болею за ЦСКА - никогда такой бесхребетной команды не было... 20.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ плофф не панацея. 8 место - это четыре гарантированных продува Локо. выше подняться не можем, ибо регулярно в очных встречах продуваем командам, стоящим выше нас в таблице. 20.11.2025

Alexey Zakharov эх тут даты не видно 20.11.2025

Alexey Zakharov Скриньте пока не поздно... Возьмем кубок 100% 20.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ После нового года выдадим мощную серию, навыигрываемся ничего не значащих игр - и займем в итоге 9 место. Ну потому что постоянно упускать фору в 2-3 шайбы и просерать, в ТРИ раза перебросав соперника из-за того, что у тех 100% реализации большинства - это непрофессионализм. Провал есмантовича с легами, неудачная перестройка защиты и нестабильность вратарей - в итоге получается проваленный сезон. Главная интрига сейчас - будет ли домашние просеры Ладе и Сочам (у курортных маячат четыре победы подряд над ЦСКА). и это наш объективный уровень сейчас. Ждем уходов на пенсию Есмантовича и Никиты Нестерова, до этого так и будут эмоциональные горки с отрицательным результатом. и да, повторюсь: хорошее дело перестройкой не назовут. терпения сокопытникам и философского принятия действительности. 20.11.2025

Alexey Zakharov Читаю по коментариям... Молодое племя не то... При любой неудаче лишь бы гавна налить... Мы советские с Виктором Тихоновым многое пережили... 20.11.2025

Lars Berger Знаете, я в Хоккее болею за СКА (Ленинград) и "Ак Барс" (Казань). За СКА - с 1981 года, когда туда ушли из ЦСКА мои любимые хоккеисты детства, Петров и Михайлов. А Харламов - погиб... За "Ак Барс" - с 2014 года, в Память о погибшем Друге, татарине. До этого - болел за ЦСКА. Только ЦСКА был в детстве! Пацаном глаз не сомкнул в Новогоднюю ночь, "Монреаль" - ЦСКА (3:3)... Чего хочу сказать?) Нынешним болельщикам ЦСКА. Никитин - Строитель. Не фокусник. Он не строит ветхие замки на песке, на один год... Он строит - Команды, на года. На его Команде, чего греха таить, прокатился к двум Кубкам Гагарина мой любимый хоккеист после Владимира Петрова, Сергей Федоров... На его Команде сейчас катит Боб Хартли в "Локомотиве". Потерпите, армейцы. Никитин - Строитель. Мощный фундамент, солидные стены, крепкая крыша... Это его стиль. Он по-другому - не умеет. Никитин - не колхозный шабашник. Он строит новую Команду. Основательно. Дайте ему Время. Не торопите. Наслаждайтесь процессом строительства. 20.11.2025

Alexey Zakharov Никитин еще с ИО главного тренера Авангарда доказал, что он хорош. Таких болельщиков, как Вы надо гнать в три шеи... 20.11.2025

Олег 70 Если Питеру сливаем-там гандикап хороший по сыгранным образуется от них же.Тогда.думаю-точно -все.С такой"стабильностью"-как у нас в этом сезоне-не светит плофф абсолютно.Хотя...Может это и к лучшему?Отмучатся побыстрее и забыть...этот сезон.. 20.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ самый титулованный клуб мира - наравне с Монреалем - свой уровень и показал, и доказал. ну тем, конечно, кто не жопой думает и ртом говорит, а не пердит. 20.11.2025

diskmen Никитин ,сам не знает что лучше.С Ак Барсом сыграли от обороны,а сегодня редкий случай,в открытый хоккей.Зато игра была классная,но результат плачевный. 20.11.2025

bussel61 Динамо с победой! Правда счет не совсем по игре, ведь армейцы сегодня очень прилично играли. 20.11.2025

Alexey Zakharov Не понимаю нытья вокруг. Если не ошибаюсь Никитин самый крутой тренер последних 10 лет кхл. Федорова также материли в первом его чемпионском сезоне в регулярке. В плей-оф попадем однозначно, а там уже другая игра. Возьмем кубок КХЛ назло всем "нытикам" 20.11.2025

За спорт! Демченко 45 сейвов получается, данунах 20.11.2025

diskmen Батька вам вам в виде премии картошку подвезёт. 20.11.2025

Павел Леонидович Что и требовалось доказать! С никитиным какая-то фигня творится и его надо гнать в три щеи. Или будет робко надеяться на 8е место?) По мне инфантилизм. 20.11.2025

diskmen ЦСКА очень активно играл,но из-за вратарей проиграл.Как в прошлом матче говорили наши болелы, Вратарь ,половина команды.Я давно не помню что-бы мы так много бросали.Демченко,как скала,всё забипрал.Теперь 24 играем со СКА в Москве.Пойдёт ли в помощь ЦСКА 8 дневный простой СКА 20.11.2025

Олег 70 Ну что-почти половина регулярки у нас позади...Сегодня впервые пришло осознание того факта-что в плофф мы не попадем(и это -серьезно-а не шуточно,как до этого пытались мы себе представлять).И это по сравнению даже с Кисой прошлогодним -провал !Ибо с ним попали туда довольно уверенно,и не помышляли о борьбе за 8 строку.По всей видимости-тупо-этот состав не для больших дел...Вратари...хммм.Гамзин-матч норм стоит,следущий -обязательно плюху пустит или с острого,или от синей...И циклы эти-регулярны у него...:rage:Самонов-нет опять цензурных слов.НЕ зря Салат избавился от него по ходу.Значит знали чего то,под видом урезания платежки нам его всучив...19-в створ-5 пропущенных-на двоих!!!!Просто фантастично дырявые товарищи в раме...Эхехе 20.11.2025

Alexey Tarasov Н-да не долго музыка играла:rage:Ребяты-вы что творите ироды? Грёбаные удаления, вратари полный..... ..что должно произойти-чтобы команда ,проснулась" Скорей бы сезон закончился чтоли-это мраак:pensive:Минск-победитель П/С тут на ветке LARS-предлагает подождать,но во 1-х сколько? а во 2-х даст,руководство" столько времени? 20.11.2025

Олег Каноков Ну вот в который раз облом.Не игра,а броуновское движение...Никитин,пора включаться уже. 20.11.2025

AZ Интересно, в ЦСКА кто-нибудь меньшинством занимается вообще? А между тем полсезона уже прошло и позор в виде непопадания в плэйофф становится все более и более реальным. 20.11.2025

Mel_Alex_SPB С победой, братья-белорусы! Порадовали так порадовали! 20.11.2025

Vitamin007 Никак не получается... Бросков много- это радует, но Минск, крайне не удобен, особенно дома. Не наш и не Ваш, Братишки, день!( 20.11.2025