ЦСКА уступил минскому «Динамо» в первом матче плей-офф КХЛ

ЦСКА на выезде проиграл минскому «Динамо» в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:5.

Первые два гола в игре забили армейцы — отличились Дмитрий Саморуков и Павел Карнаухов. Затем хозяева забросили пять шайб подряд усилиями Сергея Кузнецова, Сэма Энэса, Егора Борикова и Александра Волкова, который оформил дубль.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Динамо». Следующий матч команды проведут 28 марта снова в Минске.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Динамо» (Минск) — ЦСКА — 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Голы: Саморуков — 1 (Гурьянов, Афанасьев), 1:03 — 0:1. Карнаухов — 1 (Нестеров, Охотюк), 2:23 — 0:2. Кузнецов — 1, 14:15 — 1:2. Энас — 1 (бол., Пинчук, Горбунов), 18:05 — 2:2. Бориков — 1 (Тирни, Липский), 24:50 — 3:2. Волков — 1 (Пинчук), 47:21 — 4:2. Волков — 2 (п.в., Сотишвили), 58:50 — 5:2.

Вратари: Демченко — Хомченко (57:37 — 58:52).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (13+10+10) — 23 (9+5+9).

Судьи: Белов, Оскирко.

26 марта. Минск. «Минск-Арена».

Счет в серии: 1-0