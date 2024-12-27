Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Москвы благодаря единственному голу Хэмилтона

Минское «Динамо» на своем льду победило московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Автором единственного гола стал Роберт Хэмилтон, отличившийся в третьем периоде с передачи Вадима Шипачева.

Бело-голубые потерпели третье поражение подряд. После 20 матчей московская команда с 49 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Минчане набрали 47 баллов в 39 играх и занимают седьмую строчку.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Хэмилтон — 2, 52:00 — 1:0.

Вратари: Демченко — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (13+7+10) — 28 (7+9+12).

Судьи: Беляев, Морозов.

27 декабря. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей