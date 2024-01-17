«Куньлунь» победил минское «Динамо», отыгравшись с 0:2

«Куньлунь» на выезде победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

В первые 10 минут встречи по шайбе забросили игроки белорусского клуба Даниил Сотишвили и Дмитрий Дерябин.

Под конец первого периода гол забил форвард гостей Спенсер Фу, который также отличился в третьей 20-минутке. Помимо него, у клуба из Пекина двумя голами отметился Девин Броссо и еще одним — Паркер Фу.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции (51 очко в 51 матче). «Куньлунь» набрал 40 очков за 54 игры и располагается на строчку ниже.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Голы: Дерябин — 1 (бол., Мороз, Горбунов), 9:33 — 1:0. Сотишвили — 6 (Пышкайло, Кодола), 10:30 — 2:0. С. Фу — 7, 17:57 — 2:1. Броссо — 17, 38:05 — 2:2. П. Фу — 7 (Меркли), 43:35 — 2:3. С. Фу — 8 (Граовац), 44:11 — 2:4. Броссо — 18 (п.в., Кэмпбелл, Макмиллан), 59:24 — 2:5.

Вратари: Колосов (Фергюсон, 44:11, 57:18 — 59:24) — Дж. Смит.

Штраф: 26 — 41.

Броски: 47 (23+11+13) — 27 (6+10+11).

Судьи: Ромасько, Спирин.

17 января. Минск. «Минск-Арена». 7315 зрителей