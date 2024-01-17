Сегодня, 23:35
Минское «Динамо» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Минске 17 января и завершилась победой гостей — 5:2.
Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции (51 очко в 51 матче). «Куньлунь» набрал 40 очков за 54 игры и располагается на строчку ниже.
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