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Сегодня, 19:24

«Лада» вырвала победу у минского «Динамо» в овертайме

Алина Савинова
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«Лада» обыграла минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У тольяттинской команды шайбу в основное время забросил Трой Джозевс. У белорусского клуба отличился Андрей Стась. Победный гол в овертайме на счету Джозевса.

Клуб из Тольятти набрал 17 очков в 13 играх и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Минская команда идет на 10-й строчке в таблице Западной конференции (10 очков в 11 матчах).

2 октября «Лада» сыграет против «Салавата Юлаева», «Динамо» в этот же день встретится с «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Стась — 3, 11:34 — 1:0. Джозефс — 7 (бол., Сафин, Алтыбармакян), 29:42 — 1:1. Джозефс — 8 (Космачук), 60:40 — 1:2.

Вратари: Фергюсон — Трушков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (12+14+13+0) — 16 (3+5+7+1).

Судьи: Гамалей, Шувалов.

30 сентября. Минск. «Минск-Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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КХЛ
ХК Лада
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