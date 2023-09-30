«Лада» вырвала победу у минского «Динамо» в овертайме

Сегодня, 19:24
«Лада» обыграла минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
У тольяттинской команды шайбу в основное время забросил Трой Джозевс. У белорусского клуба отличился Андрей Стась. Победный гол в овертайме на счету Джозевса.
Клуб из Тольятти набрал 17 очков в 13 играх и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Минская команда идет на 10-й строчке в таблице Западной конференции (10 очков в 11 матчах).
2 октября «Лада» сыграет против «Салавата Юлаева», «Динамо» в этот же день встретится с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Стась — 3, 11:34 — 1:0. Джозефс — 7 (бол., Сафин, Алтыбармакян), 29:42 — 1:1. Джозефс — 8 (Космачук), 60:40 — 1:2.
Вратари: Фергюсон — Трушков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (12+14+13+0) — 16 (3+5+7+1).
Судьи: Гамалей, Шувалов.
30 сентября. Минск. «Минск-Арена».