Минское «Динамо» в серии буллитов вырвало победу у «Салавата Юлаева»

Минское «Динамо» на своем льду победило «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит реализовал Сэм Энас, который также отметился результативной передачей в этой игре.

В основное время за уфимскую команду голы забили Нэйтан Тодд и Александр Хмелевский. У клуба из Минска заброшенными шайбами отметились Виталий Пинчук и Александр Волков.

Минчане набрали 25 очков в 23 матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» (27 баллов за 21 игру) идет четвертым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Тодд — 7 (Цулыгин, Ремпал), 18:25 — 0:1. Пинчук — 9 (Энас), 23:29 — 1:1. Волков — 5 (Брук), 26:19 — 2:1. Хмелевский — 10 (Алалыкин, Василевский), 30:26 — 2:2.

Победный буллит: Энас.

Вратари: Вельмакин — Самонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (7+9+10+2) — 18 (10+5+3+0).

Судьи: Беляев, Лаврентьев.

7 ноября. Минск. «Минск-Арена».