«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Минске и завершилась победой хозяев — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» (21 очко) поднялось на седьмое место в Западной конференции КХЛ после 19 матчей. «Салават Юлаев» (25) идет пятым на «Востоке» после 20 игр.

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