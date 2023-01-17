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КХЛ

Сегодня, 21:23

«Северсталь» проиграла минскому «Динамо» и потерпела третье поражение подряд

Мария Гусева
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Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Соколов и Седрик Пакетт.

«Динамо» из Минска занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка. «Северсталь» потерпела третье поражение подряд и располагается на 9-й строчке с 51 очком.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Соколов — 11 (Меркли, Душак), 38:36 — 1:0. Пакетт — 10 (п.в.), 59:35 — 2:0.

Вратари: Шостак — Самонов (57:28 — 59:35).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (8+9+9) — 20 (8+5+7).

Судьи: Бондарь, Раводин.

17 января. Минск. «Минск-Арена». 6917 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
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