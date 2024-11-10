Минское «Динамо» прервало семиматчевую победную серию «Северстали»

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Счет в игре открыл форвард череповецкой команды Тимур Муханов, затем минчане забросили три шайбы подряд усилиями Даниила Сотишвили, Егора Борикова и Виталия Пинчука.

«Северсталь» прервала семиматчевую победную серию. После 23 встреч команда с 30 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (27 баллов за 24 игры) поднялось на 7-ю позицию.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Муханов — 2 (Степанов), 9:58 — 0:1. Сотишвили — 4 (Тирни), 17:02 — 1:1. Бориков — 2 (Уэлле), 23:14 — 2:1. Пинчук — 10 (бол., Дюбе, Лайл), 39:56 — 3:1.

Вратари: Тихомиров — Шостак (58:01).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (8+21+6) — 25 (14+7+4).

Судьи: Кочетов, Оскирко.

10 ноября. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.