24 октября, 21:38

Минское «Динамо» в серии буллитов победило «Шанхай Дрэгонс»

Алина Савинова
Минское «Динамо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» (2:1 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ 24 октября.
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

У минчан в основное время гол забил Сэм Энас, которому ассистировали Виталий Пинчук и Алекс Лимож. У китайской команды с передачи Павла Акользина отличился Грег Маккегг.

В серии буллитов у хозяев броски реализовали Пинчук и Даррен Диц.

«Шанхай Дрэгонс» набрал 23 очка за 17 матчей и сохраняет четвертую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 23 баллами после 18 игр располагается на строчку ниже.

Следующий матч «драконы» проведут 26 октября против «Северстали», а команда из Минска 28 октября встретится с «Сочи».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Шанхай Дрэгонс

4

  • bussel61

    "И снова седая ночь!.."! Динамо, с победой! Хотя по броскам 44 на 22 и, конечно, нужно было побеждать в основное время.

    24.10.2025

  • Leonid Schukin

    То есть победа в основное время - 2 очка, поражение - 0; победа в овертайме или по буллитам - 2 очка, поражение - 1 очко. То есть, если договориться (чего, конечно, в КХЛ быть не может!), то можно принести друг другу по 3 очка в каждом из двух матчей вместо 2. Не в этом ли причина столь большого количества таких матчей?

    24.10.2025

  • 23 быка

    3 матча подряд и ни одного забитого буллита ! Галлан прими меры !!!

    24.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Минск)
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
