Минское «Динамо» в серии буллитов победило «Шанхай Дрэгонс»

24 октября, 21:38
Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
У минчан в основное время гол забил Сэм Энас, которому ассистировали Виталий Пинчук и Алекс Лимож. У китайской команды с передачи Павла Акользина отличился Грег Маккегг.
В серии буллитов у хозяев броски реализовали Пинчук и Даррен Диц.
«Шанхай Дрэгонс» набрал 23 очка за 17 матчей и сохраняет четвертую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 23 баллами после 18 игр располагается на строчку ниже.
Следующий матч «драконы» проведут 26 октября против «Северстали», а команда из Минска 28 октября встретится с «Сочи».
bussel61
"И снова седая ночь!.."! Динамо, с победой! Хотя по броскам 44 на 22 и, конечно, нужно было побеждать в основное время.
24.10.2025
Leonid Schukin
То есть победа в основное время - 2 очка, поражение - 0; победа в овертайме или по буллитам - 2 очка, поражение - 1 очко. То есть, если договориться (чего, конечно, в КХЛ быть не может!), то можно принести друг другу по 3 очка в каждом из двух матчей вместо 2. Не в этом ли причина столь большого количества таких матчей?
24.10.2025
23 быка
3 матча подряд и ни одного забитого буллита ! Галлан прими меры !!!
24.10.2025