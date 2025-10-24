Минское «Динамо» в серии буллитов победило «Шанхай Дрэгонс»

Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

У минчан в основное время гол забил Сэм Энас, которому ассистировали Виталий Пинчук и Алекс Лимож. У китайской команды с передачи Павла Акользина отличился Грег Маккегг.

В серии буллитов у хозяев броски реализовали Пинчук и Даррен Диц.

«Шанхай Дрэгонс» набрал 23 очка за 17 матчей и сохраняет четвертую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 23 баллами после 18 игр располагается на строчку ниже.

Следующий матч «драконы» проведут 26 октября против «Северстали», а команда из Минска 28 октября встретится с «Сочи».