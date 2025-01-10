Гол Пинчука на 1-й минуте овертайма принес минскому «Динамо» победу над «Сибирью»

Минское «Динамо» на своем льду победило «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у минчан забитыми голами отметились Егор Бориков и Кристофер Тирни. За клуб из Новосибирска шайбы забросили Тревор Мерфи и Брендэн Лайпсик, которые также записали на свой счет по результативной передаче. Гол в овертайме забил форвард хозяев Виталий Пинчук, ему ассистировали Вадим Шипачев и Ксавье Уэлле.

«Динамо» набрало 55 очков за 44 матча и поднялось на четвертое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 40 баллами после 42 игр идет восьмой на «Востоке». Команда потерпела третье поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мерфи — 9 (Лайпсик, Бек), 15:55 — 0:1. Бориков — 8 (Стась, Хэмилтон), 26:24 — 1:1. Лайпсик — 7 (Бек, Мерфи), 32:47 — 1:2. Тирни — 5 (Мороз), 35:28 — 2:2. Пинчук — 16 (Уэлле, Шипачев), 60:54 — 3:2.

Вратари: Демченко (Вельмакин, 40:00) — Красоткин.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 33 (7+14+11+1) — 18 (4+6+8+0).

Судьи: Гашилов, Лазарев.

10 января. Минск. «Минск-Арена».