СКА на выезде уступил минскому «Динамо», ведя в первом периоде 2:0

СКА уступил минскому «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:4.

У белорусского клуба отличились Роман Горбунов (дубль), Виталий Пинчук и Иоаннис Калдис. За петербургский клуб шайбы забросили Владимир Алистров и Александр Гальченюк.

СКА опустился на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (12 очков в 13 играх). Для клуба из Санкт-Петербурга это 7-е поражение в сезоне-2023/24. Минский клуб расположился на 7-й позиции (14 очков в 13 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Голы: Алистров — 4 (Воробьев), 16:06 — 0:1. Гальченюк — 6 (бол., Зыков, М.С. Федотов), 18:18 — 0:2. Горбунов — 5 (бол., Калдис, Мороз), 21:31 — 1:2. Пинчук — 6 (Кузнецов), 29:43 — 2:2. Калдис — 3 (Энас, Волков), 52:25 — 3:2. Горбунов — 6 (бол., Кодола, Керран), 58:13 — 4:2.

Вратари: Колосов — Плешков (59:43).

Штраф: 15 — 17.

Броски: 28 (6+10+12) — 47 (11+22+14).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

4 октября. Минск. «Минск-Арена». 12319 зрителей.