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Сегодня, 21:33

Минское «Динамо» продлило серию поражений «Сочи» до семи матчей

Алина Савинова
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Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.

У белорусского клуба голами отметились Вячеслав Основин, Егор Бориков, Ник Меркли, Сэм Энэс (дубль) и Егор Игнатенко. За сочинскую команду шайбы забросили Глеб Корягин и Артур Тянулин. Сочинцы уступили минской команде во втором матче подряд.

«Динамо» набрало 32 очка в 27 играх и поднялось на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» продлило серию поражений до семи матчей и идет на 9-й строчке (26 очков в 29 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Сочи» — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Голы: Основин — 2 (Кодола), 12:24 — 1:0. Бориков — 2, 17:43 — 2:0. Меркли — 8 (бол., Пинчук, Энас), 23:14 — 3:0. Энас — 8 (бол., Хэмилтон, Меркли), 24:54 — 4:0. Корягин — 1 (Мичков, Тянулин), 27:03 — 4:1. Тянулин — 8 (Ибрагимов, Третьяк), 30:11 — 4:2. Энас — 9 (Кодола, Хэмилтон), 31:19 — 5:2. Игнатенко — 2 (Ковгореня, Дерябин), 41:35 — 6:2.

Вратари: Фергюсон — Третьяк (Богданов, 31:19).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 43 (11+19+13) — 35 (11+10+14).

Судьи: Васильев, Оленин.

10 ноября. Минск. «Минск-Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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