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Сегодня, 21:42

Минское «Динамо» отыгралось с 0:3 и одержало победу над «Сочи»

Алина Савинова
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Минское «Динамо» победило «Сочи» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

Минчане проигрывали 0:3 после первого периода, но затем забросили 5 шайб подряд. На 14-й минуте защитник «Динамо» Роберт Хэмилтон забил курьезный гол в свои ворота на отложенном штрафе соперника. Шайба была записана на Дениса Венгрыжановского. Также по голу за «Сочи» забили Игорь Швырев и Данил Авершин.

У хозяев в этой встрече отличились Виталий Пинчук, Вадим Шипачев, Ксавье Уэлле, Вадим Мороз и Хэмилтон.

«Динамо» набрало 61 очко за 50 матчей и занимает седьмое место в Западной конференции. «Сочи» (36 баллов в 52 играх) замыкает таблицу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Сочи» — 5:3 (0:3, 1:0, 4:0)

Голы: Швырев — 5 (Корягин), 5:52 — 0:1. Венгрыжановский — 10, 13:42 — 0:2. Авершин — 6 (Волков, Швырев), 17:36 — 0:3. Пинчук — 19 (Волков, Гросс), 28:16 — 1:3. Шипачев — 8 (Мороз, Бориков), 42:25 — 2:3. Хэмилтон — 3 (Пинчук, Энас), 42:44 — 3:3. Уэлле — 2 (бол., Тирни, Горбунов), 50:14 — 4:3. Мороз — 18 (бол., Гросс, Энас), 52:54 — 5:3.

Вратари: Тихомиров — Волохин (59:10 — 59:21).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 44 (11+20+13) — 22 (12+5+5).

Судьи: Васильев, Спирин.

4 февраля. Минск. «Минск-Арена».

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