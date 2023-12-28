Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:23

«Спартак» нанес минскому «Динамо» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» Мн — «Спартак».
Фото ХК «Спартак»
Telegram Дзен

«Спартак» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу красно-белым принесли голы Максима Цыпалакова, Михаила Мальцева, Павла Порядина и Шэйна Принса. Первые трое также отдали по одной голевой передаче. В активе Николая Голдобина два ассиста.

Единственную шайбу хозяев забросил Александр Волков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Цыплаков — 20 (Локтионов), 20:57 — 0:1. Волков — 8 (бол., Энас, Керран), 22:30 — 1:1. Мальцев — 1 (Порядин, Голдобин), 25:57 — 1:2. Порядин — 21 (Голдобин, Мальцев), 39:33 — 1:3. Принс — 13 (Цыплаков, Зайцев), 49:19 — 1:4.

Нереализованный буллит: Цыплаков (Спартак), 43:58.

Вратари: Вельмакин (Фергюсон, 40:00) — Рибар.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 44 (19+15+10) — 21 (5+12+4).

Судьи: Бирин, Гофман.

28 декабря. Минск. «Минск-Арена». 14503 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
1
14
Читайте также
Биография Джеки Чана: карьера и жизнь известного актера и каскадера
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Хет-трик Вовченко принес «Металлургу» победу над «Ак Барсом»

«Автомобилист» по буллитам победил «Витязь»