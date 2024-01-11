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Сегодня, 22:50

«Динамо» Минск — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Минское «Динамо» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Минске 11 января и завершилась победой гостей — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» набрало 61 очко в 49 матчах и занимает пятое место на «Западе». «Динамо» находится восьмой строчке с 47 баллами.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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