Сегодня, 22:50
Минское «Динамо» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Минске 11 января и завершилась победой гостей — 3:0.
Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Торпедо» набрало 61 очко в 49 матчах и занимает пятое место на «Западе». «Динамо» находится восьмой строчке с 47 баллами.
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