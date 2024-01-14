«Динамо» Минск — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Минске 14 января и завершилась победой хозяев — 3:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» с 49 очками в 49 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Трактор» идет пятым на «Востоке», в активе челябинской команды 61 очко после 52 игр.

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