«Динамо» Москва и «Ак Барс» сыграют во втором раунде плей-офф КХЛ. В 1/8 финала Кубка Гагарина бело-голубые победили СКА в серии со счетом 4-2, а казанский клуб закончил серию с «Автомобилистом» в свою пользу — 4-3.

«Динамо» Москва — «Ак Барс»: расписание матчей серии второго раунда Кубка Гагарина 2025

12 апреля (суббота). 16.30. Москва. «Динамо» — «Ак Барс»

14 апреля (понедельник). 19.30. Москва. «Динамо» — «Ак Барс»

16 апреля (среда). 19.30. Казань. «Ак Барс» — «Динамо»

18 апреля (пятница). 19.30. Казань. «Ак Барс» — «Динамо»

20 апреля (воскресенье). 17.00. Москва. «Динамо» — «Ак Барс» — если потребуется

22 апреля (вторник). 19.30. Казань. «Ак Барс» — «Динамо» — если потребуется

24 апреля (четверг). 19.30. Москва. «Динамо» — «Ак Барс» — если потребуется

Время начала матчей — московское.

Первый раунд Кубка Гагарина 2025 прошел по стандартной схеме в рамках конференций, со второго произойдет деление команд Восточной и Западной конференций на две группы в формате перекрестного плей-офф.