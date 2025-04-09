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9 апреля, 18:00

«Динамо» Москва — «Ак Барс»: даты и расписание матчей плей-офф КХЛ

Опубликовано расписание второго раунда Кубка Гагарина между «Динамо» и «Ак Барсом»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Москва
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«Динамо» Москва и «Ак Барс» сыграют во втором раунде плей-офф КХЛ. В 1/8 финала Кубка Гагарина бело-голубые победили СКА в серии со счетом 4-2, а казанский клуб закончил серию с «Автомобилистом» в свою пользу — 4-3.

«Динамо» Москва — «Ак Барс»: расписание матчей серии второго раунда Кубка Гагарина 2025

12 апреля (суббота). 16.30. Москва. «Динамо» — «Ак Барс»

14 апреля (понедельник). 19.30. Москва. «Динамо» — «Ак Барс»

16 апреля (среда). 19.30. Казань. «Ак Барс» — «Динамо»

18 апреля (пятница). 19.30. Казань. «Ак Барс» — «Динамо»

20 апреля (воскресенье). 17.00. Москва. «Динамо» — «Ак Барс» — если потребуется

22 апреля (вторник). 19.30. Казань. «Ак Барс» — «Динамо» — если потребуется

24 апреля (четверг). 19.30. Москва. «Динамо» — «Ак Барс» — если потребуется

Время начала матчей — московское.

Первый раунд Кубка Гагарина 2025 прошел по стандартной схеме в рамках конференций, со второго произойдет деление команд Восточной и Западной конференций на две группы в формате перекрестного плей-офф.

Хоккей
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ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
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