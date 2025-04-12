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12 апреля, 18:58

«Ак Барс» победил «Динамо» в Москве в первом матче серии Кубка Гагарина

Руслан Минаев
Хоккеисты «Ак Барса» празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ак Барс» на выезде победил московское «Динамо» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина — 5:3.

У гостей по три очка набрали Митч Миллер (1+2) и Дмитрий Яшкин (2+1). У хозяев шайбы забросили Максим Комтуа, Павел Кудрявцев и Седрик Пакетт.

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 14 апреля в Москве.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Голы: Яшкин — 3 (бол., Миллер, Барабанов), 5:01 — 0:1. О`Делл — 3 (Яруллин), 14:48 — 0:2. Пакетт — 3 (бол., Уил, Сикьюра), 38:52 — 1:2. Миллер — 2 (бол., Галимов, Яшкин), 50:34 — 1:3. Кудрявцев — 3 (Ильенко), 52:57 — 2:3. Комтуа — 4 (бол., Рашевский), 55:09 — 3:3. Сафонов — 3 (Галимов, Миллер), 58:10 — 3:4. Яшкин — 4 (п.в., Марченко, Лямкин), 59:50 — 3:5.

Вратари: Моторыгин (58:16 — 59:50) — Билялов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 33 (9+14+10) — 27 (11+7+9).

Судьи: Беляев, Дударов.

12 апреля. Москва. «ВТБ Арена».

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
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