Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в пятом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» дома обыграло «Ак Барс» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина — 4:3.

У хозяев 2 очка набрал Маким Джиошвили (0+2), по голу забили Артем Сергеев, Никита Гусев, Артем Швец-Роговой и Артем Михеев. У гостей 3 очка на счету Дмитрия Яшкина (1+2), также по голу на счету Семена Терехова и Николаса Петана.

«Динамо» вышло вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч команд состоится в Казани 22 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Голы: Сергеев — 2, 2:06 — 1:0. С. Терехов — 1 (Семенов, Яшкин), 3:11 — 1:1. Гусев — 4 (бол., Пыленков, Уил), 15:17 — 2:1. Швец-Роговой — 1 (Джиошвили, Михеев), 27:24 — 3:1. Михеев — 3 (Ожиганов, Джиошвили), 36:01 — 4:1. Яшкин — 6 (бол., Миллер, Галимов), 48:00 — 4:2. Петан — 2 (Яшкин, О`Делл), 59:39 — 4:3.

Вратари: Подъяпольский — Билялов (Мифтахов, 36:01, 59:18).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 21 (8+10+3) — 33 (9+9+15).

Судьи: Беляев, Наумов.

20 апреля. Москва. «ВТБ Арена». 9577 зрителей.

Счет в серии: 3-2