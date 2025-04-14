«Ак Барс» победил московское «Динамо» во втором матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

«Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина — 2:0.

У гостей голами отметились Дмитрий Кателевский и Альберт Яруллин.

«Ак Барс» увеличил свое преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий матч команд состоится в Казани 16 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кателевский — 2 (Дыняк, Миллер), 7:40 — 0:1. Яруллин — 1 (Фальковский, Кошелев), 53:02 — 0:2.

Вратари: Подъяпольский (55:17 — 59:51) — Билялов.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 45 (9+18+18) — 22 (11+7+4).

Судьи: Акузовский, Морозов.

14 апреля. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии: 0-2