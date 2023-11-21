«Динамо» Москва — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» на домашнем льду победило «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

Голы за бело-голубых забили Эрик О'Делл, оформивший дубль, Джордан Уил и Павел Кудрявцев. У казанского клуба единственную шайбу забросил Артем Лукоянов.

Видео лучших моментов матча «Динамо» Москва — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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