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Сегодня, 21:45

Московское «Динамо» дома одержало минимальную победу над «Амуром»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 1:0.

Единственный гол встречи на счету нападающего бело-голубых Егора Римашевского.

Серия поражений хабаровского клуба продлилась до 7 матчей.

Хоккей

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо М» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Римашевский — 3 (Ильенко), 13:34 — 1:0.

Вратари: Моторыгин — Бобков (58:52).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (7+9+6) — 35 (14+8+13).

Судьи: Беляев, Якимов.

29 октября. Москва. «ВТБ Арена».

КХЛ
ХК Амур
ХК Динамо (Москва)

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