Московское «Динамо» дома одержало минимальную победу над «Амуром»

Сегодня, 21:45
Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 1:0.
Единственный гол встречи на счету нападающего бело-голубых Егора Римашевского.
Серия поражений хабаровского клуба продлилась до 7 матчей.
Хоккей
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Римашевский — 3 (Ильенко), 13:34 — 1:0.
Вратари: Моторыгин — Бобков (58:52).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 22 (7+9+6) — 35 (14+8+13).
Судьи: Беляев, Якимов.
29 октября. Москва. «ВТБ Арена».