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Сегодня, 21:40

Московское «Динамо» дома переиграло «Барыс»

Виталий Косик
Корреспондент
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Московское «Динамо» одержало победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе москвичей забросили нападающие Джордан Уил, Максим Джиошвили и защитник Егор Мартынов.

За «Барыс» забросили нападающие Никита Михайлис и Дмитрий Шевченко.

«Динамо» располагается на 5-м месте в турнирной таблице «Запада», набрав 77 очков за 59 матчей.

«Барыс» с 57 очками занимает последнюю строчку на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Михайлис — 9, 6:39 — 0:1. Уил — 12 (Тринеев, Игумнов), 8:28 — 1:1. Джиошвили — 15 (Муранов, Каблуков), 24:30 — 2:1. Шевченко — 6 (Бекетаев, Савицкий), 29:58 — 2:2. Мартынов — 6 (бол., Менелл, Уил), 38:21 — 3:2.

Вратари: К.Л. Волков — Гудачек (59:08).

Штраф: 4 — 6. Броски: 25 (11+7+7) — 20 (5+11+4).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

3 февраля. Москва. «ВТБ Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
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