«Динамо» в овертайме обыграло «Барыс» в КХЛ

«Динамо» на домашнем льду одержало победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Даниил Пыленков. Также за бело-голубых отличились Джордан Уил (дубль) и Эрик О'Делл.

За «Барыс» забили Понтус Оберг, Аркадий Шестаков и Ножье Нельсон.

«Динамо» набрало 6 очков и поднялось на третье место в Западной Конференции. «Барыс» с 3 очками идет на 11-м месте «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Оберг — 2 (бол.), 11:06 — 0:1. О`Делл — 4 (бол., Пакетт, Гусев), 15:14 — 1:1. Шестаков — 1 (Старченко, Данияр), 28:40 — 1:2. Ножье — 2 (Борисевич), 50:40 — 1:3. Уил — 3 (бол., О`Делл, Гусев), 54:01 — 2:3. Уил — 4 (бол., Гусев, Менелл), 56:10 — 3:3. Пыленков — 1 (Ильенко), 63:33 — 4:3.

Вратари: Коновалов — Паскуале.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 42 (12+10+19+1) — 19 (6+7+6+0).

Судьи: Акузовский, Спирин.

11 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 3407 зрителей.