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Сегодня, 21:50

«Динамо» проиграло «Барысу» в Москве

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» дома проиграло «Барысу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 0:2.

У гостей дубль оформил Антон Бурдасов.

«Динамо» с 47 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Барыс» прервал серию из восьми поражений подряд и с 23 очками занимает 11-ю строчку в таблице «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Бурдасов — 9 (Омирбеков, Асетов), 20:38 — 0:1. Бурдасов — 10 (п.в., Савицкий), 59:04 — 0:2.

Вратари: Моторыгин (57:49 — 59:04) — Бояркин.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 39 (11+12+16) — 22 (7+5+10).

Судьи: Соин, Степучев.

17 декабря. Москва. «ВТБ Арена». 5902 зрителя.

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ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
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