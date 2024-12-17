«Динамо» проиграло «Барысу» в Москве

Московское «Динамо» дома проиграло «Барысу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 0:2.

У гостей дубль оформил Антон Бурдасов.

«Динамо» с 47 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Барыс» прервал серию из восьми поражений подряд и с 23 очками занимает 11-ю строчку в таблице «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Бурдасов — 9 (Омирбеков, Асетов), 20:38 — 0:1. Бурдасов — 10 (п.в., Савицкий), 59:04 — 0:2.

Вратари: Моторыгин (57:49 — 59:04) — Бояркин.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 39 (11+12+16) — 22 (7+5+10).

Судьи: Соин, Степучев.

17 декабря. Москва. «ВТБ Арена». 5902 зрителя.