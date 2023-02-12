0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:21

ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в гостевом матче КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Хоккеисты ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
Telegram Дзен

ЦСКА в серии буллитов победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе бело-голубых в основное время дубль оформил нападающий Дмитрий Рашевский. За ЦСКА забивали форварды Виталий Абрамов и Михаил Григоренко.

В овертайме команды не смогли использовать многочисленные голевые моменты, а в серии буллитов точнее были игроки ЦСКА — 2:0.

После 62 игр ЦСКА занимает второе место на «Западе», «Динамо» — пятое.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Абрамов — 11 (Мингачев), 11:11 — 0:1. Рашевский — 17 (Кодола, Миронов), 36:43 — 1:1. Рашевский — 18 (Прибыльский, Кодола), 42:12 — 2:1. Григоренко — 16 (Мамин, Соркин), 55:57 — 2:2.

Победный буллит: Слепышев.

Вратари: К.Л. Волков — Шарыченков.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 22 (10+5+4+3) — 36 (11+14+6+5).

Судьи: Белов, Ромасько.

12 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9807 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
6
Обсудить
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Роднина: «Давно назрела ситуация, когда надо пересматривать, как формируется МОК»
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Илья Воробьев: «Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся»

В матче «Динамо» — ЦСКА прервалась рекордная для КХЛ серия армейцев без штрафных минут