Московское «Динамо» победило ЦСКА, Гусев набрал три очка

Сегодня, 21:57
Московское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
У хозяев ассистентский хет-трик оформил Бреннан Менелл, 3 (1+2) очка набрал Никита Гусев. У гостей шайбу забросил Кирилл Долженков.
Бело-голубые одержали вторую победу над армейцами в этом сезоне.
«Динамо» набрало 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые уступают «Спартаку» (58 очков и 1-е место) по дополнительным показателям. ЦСКА с 46 очками занимает 6-ю строчку таблицы «Запада».
21 декабря «Динамо» примет «Трактор», ЦСКА в этот же день сыграет в гостях со СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Голы: Пакетт — 10 (бол., Менелл, Гусев), 11:56 — 1:0. Гусев — 13 (бол., Ожиганов, Менелл), 15:08 — 2:0. Долженков — 3, 25:24 — 2:1. Пыленков — 3 (бол., Ожиганов, Гусев), 36:22 — 3:1. Ильенко — 5 (бол., Миронов, Менелл), 36:56 — 4:1.
Вратари: Коновалов — Шарыченков (59:15).
Штраф: 6 — 11.
Броски: 42 (16+18+8) — 29 (6+12+11).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
19 декабря. Москва. «ВТБ Арена». 9814 зрителей.