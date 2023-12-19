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Сегодня, 21:57

Московское «Динамо» победило ЦСКА, Гусев набрал три очка

Руслан Минаев
Хоккеисты «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев ассистентский хет-трик оформил Бреннан Менелл, 3 (1+2) очка набрал Никита Гусев. У гостей шайбу забросил Кирилл Долженков.

Бело-голубые одержали вторую победу над армейцами в этом сезоне.

«Динамо» набрало 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые уступают «Спартаку» (58 очков и 1-е место) по дополнительным показателям. ЦСКА с 46 очками занимает 6-ю строчку таблицы «Запада».

21 декабря «Динамо» примет «Трактор», ЦСКА в этот же день сыграет в гостях со СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Пакетт — 10 (бол., Менелл, Гусев), 11:56 — 1:0. Гусев — 13 (бол., Ожиганов, Менелл), 15:08 — 2:0. Долженков — 3, 25:24 — 2:1. Пыленков — 3 (бол., Ожиганов, Гусев), 36:22 — 3:1. Ильенко — 5 (бол., Миронов, Менелл), 36:56 — 4:1.

Вратари: Коновалов — Шарыченков (59:15).

Штраф: 6 — 11.

Броски: 42 (16+18+8) — 29 (6+12+11).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

19 декабря. Москва. «ВТБ Арена». 9814 зрителей.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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