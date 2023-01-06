Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Куньлунь»

Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе московской команды голами отметились Владислав Кодола и Якоб Лилья. Победный буллит на счету Дмитрия Рашевского.

За китайский клуб забили Томаш Юрчо и Джейк Челиос. Обе шайбы были заброшены в концовке третьего периода.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 47 матчах. «Куньлунь» находится на 10-й строчке (37 очков).

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«Динамо» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кодола — 5 (бол., Миронов), 1:22 — 1:0. Лилья — 9 (Бойков, Мартынов), 52:18 — 2:0. Юрчо — 4 (Спроул, Фу), 55:34 — 2:1. Челиос — 2 (Йип, Локхарт), 59:45 — 2:2.

Победный буллит: Рашевский.

Вратари: К. Л. Волков — Джурасик (58:13 — 59:45).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 37 (9+11+13+4) — 30 (12+8+7+3).

Судьи: Кочетов, Морозов.

6 января. Москва. «ВТБ Арена». 7750 зрителей.