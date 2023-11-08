«Куньлунь» обыграл московское «Динамо» и прервал девятиматчевую победную серию

«Куньлунь» в овертайме обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2. Встреча проходила на «ВТБ Арене».

У хозяев голы забили Седрик Пакетт и Владислав Михайлов. У гостей шайбами отметились Девин Броссо и Люк Локхарт и Брэндон Макмиллан.

«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию московского «Динамо», команда впервые в истории обыграла этого соперника. Бело-голубые набрали 42 очка в 28 матчах и занимают первое место на «Западе». «Куньлунь» после 32 встреч идет на 10-й позиции, набрав 23 очка.

12 ноября «Динамо» Москва сыграет с минским «Динамо». «Куньлунь» 10-го встретится с «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пакетт — 7 (бол., Уил, Гусев), 17:58 — 1:0. Броссо — 13 (Вонг), 19:30 — 1:1. Михайлов — 3 (Ильенко), 27:59 — 2:1. Локхарт — 5 (Меркли), 28:59 — 2:2. Макмиллан — 3 (бол., Вонг, Пулккинен), 62:17 — 2:3.

Вратари: Моторыгин — Джурасик.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 49 (16+14+18+1) — 31 (8+15+6+2).

Судьи: Беляев, Кулаков.

8 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 4917 зрителей.