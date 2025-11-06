Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Ладу»

6 ноября, 22:05
Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
У бело-голубых по 2 очка набрали Даниил Пыленков (1+1) и Максим Комтуа (0+2), также по шайбе забросили Дилан Сикура и Джордан Уил. У тольяттинцев по 2 очка на счету Рили Савчука (1+1), Ивана Романова (1+1) и Дмитрия Кугрышева (0+2), еще один гол забил Андрей Чивилев.
Победный буллит на счету Никиты Гусева.
«Динамо» набрало 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лада» с 15 очками — на 10-й строчке «Запада».
Iron Maiden
Когда Динамо побеждает по буллит в 90 % случаев победный гол Гусева. Он уже так наверное принес Динамо 1/3 всех очков в таблице. Проблема только в том, что плэй офф не будет буллитов.
06.11.2025
Футболист Сапогов
Всех с победой. Лада такой странный соперник, как-то и в том году неожиданно обыгрывали Динамо. Поэтому еще раз всех с победой. Легко не будет.
06.11.2025
Mr T
Жига за победу команды рисковал своим наследством...
06.11.2025
Александр Максаков
С очередной победой Динамиты!. Надо было ставить ворота моторчика . Владу досталось от болел , много психовал .
06.11.2025
ёzhic8
Спасибо товарищу, присевшему на пять минут - иначе, наверное, проиграли бы, с почти полсотней бросков в створ
06.11.2025
.Алексей.
Ну хоть так с победой.
06.11.2025
baruv
Неожиданно тяжелый и интересный матч подарили тольятинцы. Много слов накопилось, но лучше, короче - Динамовцев с Победой!
06.11.2025