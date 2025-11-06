Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Ладу»

Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У бело-голубых по 2 очка набрали Даниил Пыленков (1+1) и Максим Комтуа (0+2), также по шайбе забросили Дилан Сикура и Джордан Уил. У тольяттинцев по 2 очка на счету Рили Савчука (1+1), Ивана Романова (1+1) и Дмитрия Кугрышева (0+2), еще один гол забил Андрей Чивилев.

Победный буллит на счету Никиты Гусева.

«Динамо» набрало 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лада» с 15 очками — на 10-й строчке «Запада».