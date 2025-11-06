Видео
6 ноября, 22:05

Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Ладу»

Сергей Ярошенко

Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У бело-голубых по 2 очка набрали Даниил Пыленков (1+1) и Максим Комтуа (0+2), также по шайбе забросили Дилан Сикура и Джордан Уил. У тольяттинцев по 2 очка на счету Рили Савчука (1+1), Ивана Романова (1+1) и Дмитрия Кугрышева (0+2), еще один гол забил Андрей Чивилев.

Победный буллит на счету Никиты Гусева.

«Динамо» набрало 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лада» с 15 очками — на 10-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Лада
7

  • Iron Maiden

    Когда Динамо побеждает по буллит в 90 % случаев победный гол Гусева. Он уже так наверное принес Динамо 1/3 всех очков в таблице. Проблема только в том, что плэй офф не будет буллитов.

    06.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Всех с победой. Лада такой странный соперник, как-то и в том году неожиданно обыгрывали Динамо. Поэтому еще раз всех с победой. Легко не будет.

    06.11.2025

  • Mr T

    Жига за победу команды рисковал своим наследством...

    06.11.2025

  • Александр Максаков

    С очередной победой Динамиты!. Надо было ставить ворота моторчика . Владу досталось от болел , много психовал .

    06.11.2025

  • ёzhic8

    Спасибо товарищу, присевшему на пять минут - иначе, наверное, проиграли бы, с почти полсотней бросков в створ

    06.11.2025

  • .Алексей.

    Ну хоть так с победой.

    06.11.2025

  • baruv

    Неожиданно тяжелый и интересный матч подарили тольятинцы. Много слов накопилось, но лучше, короче - Динамовцев с Победой!

    06.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК Лада
