Московское «Динамо» проиграло «Ладе»

Московское «Динамо» дома уступило «Ладе» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3.

У гостей лакросс-гол забил арендованный у москвичей защитник Магомед Шараканов. У хозяев шайбы забросили Артем Швец-Роговой и Никита Гусев.

«Динамо» с 29 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

«Лада» одержала третью победу подряд. Тольяттинцы с 23 очками занимают 7-е место в таблице «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Швец-Роговой — 3 (Рашевский, Сергеев), 8:33 — 1:0. Иванюженков — 1 (Джозефс), 18:21 — 1:1. Шараканов — 3 (Джозефс, Сафин), 22:21 — 1:2. Попугаев — 9 (Неколенко), 33:10 — 1:3. Гусев — 10 (Пакетт, Уил), 36:02 — 2:3.

Вратари: Моторыгин (57:21) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (11+15+9) — 25 (9+11+5).

Судьи: Васильев, Гашилов.

8 ноября. Москва. «ВТБ Арена».