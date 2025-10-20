Дубль Волкова принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»

20 октября, 21:05
«Локомотив» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.
Дубль у железнодорожников оформил Александр Волков. Еще одну шайбу забросил Павел Красковский. У бело-голубых отличились Антон Слепышев и Артем Швец-Роговой.
«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (19) идет седьмым на «Западе».
В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Ак Барсом». Игра состоится 22 октября. «Динамо» на день позже в гостях встретится со «Спартаком».
Alexander Maxakov
Ну почему отскок от судьи , передача и гол , игроки Динамо думали судья свиснит , но видимо он за ярик , что скажет ЭСК ? .
21.10.2025
ёzhic8
Третий период стабильно прекрасен
21.10.2025
vladmad_75
Локо даже меня начинает пугать ))) Игра, кстати, очень интересная получилась. И не надо обольщаться, что Динамо пока буксует. Прибавят ещё.
21.10.2025
Кот-матрос
С вбрасыванием ..опа, и свою зону не перекрываем.
21.10.2025
Желтый полосатик
Локо - машина! С победой, Ярославль!
20.10.2025
Archon
Надо Мальцева и Мышкина в "Динамо".. Если не натренируют - то мастер-класс уж точно покажут этим раздолбаям)))
20.10.2025
Archon
У "Паровоза" только один соперник = "Металлург"..И то - как пойдет.А все остальные "болельщиковские" фантазии - именно на том уровне.крикливого боления. "Я сражался с драконом..Ты даже представить себе не можешь,чего мне это стОило!"(((( Вобщем,завалить на пол "Паровоз" может только Разин..И то .х.з..)) В них стреляешь..а они..это..не падают!)))))
20.10.2025
Alexander Maxakov
Елесин гроза силовых приемов , борты трещали , наши чмо . Бросо отдали в С.Ю. за рубли лучше бы обменяли на Панина .
20.10.2025
Andrey Sakharov
Составы равные по силе. А вот тренеры- нет.
20.10.2025
Archon
Ну,ДЖинАмЕ Ерислейф не пересрать,"коротка кольчужка"..))
20.10.2025
Иваныч
У Динамо состав ну просто загляденье. Любой клуб позавидует. Тренерскому штабу можно ничего не делать, просто на мостике стоять и важно щёки надувать. Игроки сами разберутся. Иногда прокатывает, иногда нет )))
20.10.2025
Михаил
Прогнозируемо....
20.10.2025
ToLkUnet
С победой земляки
20.10.2025
Vitamin007
физрук!? Что с пятаком какой сезон??? Плохо очень!
20.10.2025
baruv
Не готовы динамовцы на равных сражаться с чемпионом и лидером конференции. Счет по игре. "Не доработали", резюмировал Кудашов. Самокритично. Надо работать...
20.10.2025