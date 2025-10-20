Дубль Волкова принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»

«Локомотив» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2. Дубль у железнодорожников оформил Александр Волков. Еще одну шайбу забросил Павел Красковский. У бело-голубых отличились Антон Слепышев и Артем Швец-Роговой. «Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (19) идет седьмым на «Западе». В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Ак Барсом». Игра состоится 22 октября. «Динамо» на день позже в гостях встретится со «Спартаком». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Локомотив

Alexander Maxakov Ну почему отскок от судьи , передача и гол , игроки Динамо думали судья свиснит , но видимо он за ярик , что скажет ЭСК ? . 21.10.2025

ёzhic8 Третий период стабильно прекрасен 21.10.2025

vladmad_75 Локо даже меня начинает пугать ))) Игра, кстати, очень интересная получилась. И не надо обольщаться, что Динамо пока буксует. Прибавят ещё. 21.10.2025

Кот-матрос С вбрасыванием ..опа, и свою зону не перекрываем. 21.10.2025

Желтый полосатик Локо - машина! С победой, Ярославль! 20.10.2025

Archon Надо Мальцева и Мышкина в "Динамо".. Если не натренируют - то мастер-класс уж точно покажут этим раздолбаям))) 20.10.2025

Archon У "Паровоза" только один соперник = "Металлург"..И то - как пойдет.А все остальные "болельщиковские" фантазии - именно на том уровне.крикливого боления. "Я сражался с драконом..Ты даже представить себе не можешь,чего мне это стОило!"(((( Вобщем,завалить на пол "Паровоз" может только Разин..И то .х.з..)) В них стреляешь..а они..это..не падают!))))) 20.10.2025

Alexander Maxakov Елесин гроза силовых приемов , борты трещали , наши чмо . Бросо отдали в С.Ю. за рубли лучше бы обменяли на Панина . 20.10.2025

Andrey Sakharov Составы равные по силе. А вот тренеры- нет. 20.10.2025

Archon Ну,ДЖинАмЕ Ерислейф не пересрать,"коротка кольчужка"..)) 20.10.2025

Иваныч У Динамо состав ну просто загляденье. Любой клуб позавидует. Тренерскому штабу можно ничего не делать, просто на мостике стоять и важно щёки надувать. Игроки сами разберутся. Иногда прокатывает, иногда нет ))) 20.10.2025

Михаил Прогнозируемо.... 20.10.2025

ToLkUnet С победой земляки 20.10.2025

Vitamin007 физрук!? Что с пятаком какой сезон??? Плохо очень! 20.10.2025