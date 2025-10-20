Видео
20 октября, 21:05

Дубль Волкова принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ХК «Динамо» (Москва)

«Локомотив» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

Дубль у железнодорожников оформил Александр Волков. Еще одну шайбу забросил Павел Красковский. У бело-голубых отличились Антон Слепышев и Артем Швец-Роговой.

«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (19) идет седьмым на «Западе».

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Ак Барсом». Игра состоится 22 октября. «Динамо» на день позже в гостях встретится со «Спартаком».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Локомотив
15

  • Alexander Maxakov

    Ну почему отскок от судьи , передача и гол , игроки Динамо думали судья свиснит , но видимо он за ярик , что скажет ЭСК ? .

    21.10.2025

  • ёzhic8

    Третий период стабильно прекрасен

    21.10.2025

  • vladmad_75

    Локо даже меня начинает пугать ))) Игра, кстати, очень интересная получилась. И не надо обольщаться, что Динамо пока буксует. Прибавят ещё.

    21.10.2025

  • Кот-матрос

    С вбрасыванием ..опа, и свою зону не перекрываем.

    21.10.2025

  • Желтый полосатик

    Локо - машина! С победой, Ярославль!

    20.10.2025

  • Archon

    Надо Мальцева и Мышкина в "Динамо".. Если не натренируют - то мастер-класс уж точно покажут этим раздолбаям)))

    20.10.2025

  • Archon

    У "Паровоза" только один соперник = "Металлург"..И то - как пойдет.А все остальные "болельщиковские" фантазии - именно на том уровне.крикливого боления. "Я сражался с драконом..Ты даже представить себе не можешь,чего мне это стОило!"(((( Вобщем,завалить на пол "Паровоз" может только Разин..И то .х.з..)) В них стреляешь..а они..это..не падают!)))))

    20.10.2025

  • Alexander Maxakov

    Елесин гроза силовых приемов , борты трещали , наши чмо . Бросо отдали в С.Ю. за рубли лучше бы обменяли на Панина .

    20.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Составы равные по силе. А вот тренеры- нет.

    20.10.2025

  • Archon

    Ну,ДЖинАмЕ Ерислейф не пересрать,"коротка кольчужка"..))

    20.10.2025

  • Иваныч

    У Динамо состав ну просто загляденье. Любой клуб позавидует. Тренерскому штабу можно ничего не делать, просто на мостике стоять и важно щёки надувать. Игроки сами разберутся. Иногда прокатывает, иногда нет )))

    20.10.2025

  • Михаил

    Прогнозируемо....

    20.10.2025

  • ToLkUnet

    С победой земляки

    20.10.2025

  • Vitamin007

    физрук!? Что с пятаком какой сезон??? Плохо очень!

    20.10.2025

  • baruv

    Не готовы динамовцы на равных сражаться с чемпионом и лидером конференции. Счет по игре. "Не доработали", резюмировал Кудашов. Самокритично. Надо работать...

    20.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК Локомотив (Ярославль)
