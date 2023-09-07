«Металлург» обыграл московское «Динамо» со счетом 5:3 в матче КХЛ

Сегодня, 21:51
«Металлург» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
За магнитогорский клуб дубль оформили Никита Михайлис и Никита Гребенкин, еще гол на счету Григория Дронова. У москвичей отличились Джордан Уил, Дмитрий Рашевский и Эрик О'Делл.
«Металлург» набрал 5 очков и занимает первое место в турнирной таблице «Востока». «Динамо» находится на седьмой строчке «Запада» (2 очка).
Следующий матч клуб из Магнитогорска проведет 9 сентября на выезде против «Витязя», а бело-голубые в этот денб примут «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Голы: Михайлис — 2 (Юров), 16:01 — 0:1. Дронов — 1 (Михайлис), 20:53 — 0:2. Уил — 1 (Гусев, Ожиганов), 24:02 — 1:2. Михайлис — 3 (Маклюков, Загидулин), 25:58 — 1:3. Рашевский — 1, 34:29 — 2:3. Гребенкин — 1, 42:15 — 2:4. О`Делл — 2 (бол., Уил, Гусев), 51:52 — 3:4. Гребенкин — 2 (п.в., Коробкин), 59:08 — 3:5.
Вратари: Моторыгин (Коновалов, 42:15, 58:40 — 59:08, 59:35) — Загидулин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (6+10+17) — 30 (10+11+9).
Судьи: Гамалей, Гашилов.
7 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
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Динамо – Металлург Мг
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