«Нефтехимик» прервал 5-матчевую серию побед московского «Динамо»

Сегодня, 21:37
«Нефтехимик» в гостях обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
За нижнекамцев отличились Никита Сетдиков и Дмитрий Соколов.
Единственную шайбу бело-голубых забросил Джордан Уил.
У «Динамо» прервалась 5-матчевая серия побед. С 72 очками команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции КХЛ.
«Нефтехимик» (53 очка) идет восьмым в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Уил — 20 (Пакетт, Ожиганов), 18:13 — 1:0. Сетдиков — 10 (Пастухов), 23:39 — 1:1. Соколов — 12 (бол., Клок, Брюквин), 38:54 — 1:2.
Вратари: Моторыгин (57:26) — Долганов.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 50 (15+12+23) — 21 (10+8+3).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
18 января. Москва. «ВТБ Арена».