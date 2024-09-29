Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Нефтехимик»

Сегодня, 19:43
Московское «Динамо» дома обыграло «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 Б. Встреча прошла на «ВТБ Арене».
У бело-голубых в основное время шайбы забросили Артем Ильенко, Павел Кудрявцев, Егор Римашевский и Даниил Пыленков. За клуб из Нижнекамска голами отметились Евгений Митякин, Герман Точилкин, Жан-Себастьян Ди и Булат Шафигуллин.
Победный буллит на счету Дмитрия Рашевского.
«Динамо» набрало 10 очков в 10 играх и занимает 8-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл шестой матч подряд и с 11 баллами находится на 7-й строчке «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 Б (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Ильенко — 3 (Римашевский, Кудрявцев), 0:49 — 1:0. Митякин — 1 (бол., Жукенов, Хоружев), 3:39 — 1:1. Точилкин — 1 (Клок), 11:02 — 1:2. Ди — 3 (Белозеров, Дергачев), 24:44 — 1:3. Кудрявцев — 1 (Римашевский, Сизов), 32:28 — 2:3. Римашевский — 1 (бол., Гусев, Менелл), 41:03 — 3:3. Шафигуллин — 2 (мен., Жукенов), 47:05 — 3:4. Пыленков — 2 (бол., Ожиганов), 58:48 — 4:4.
Победный буллит: Рашевский.
Вратари: Миска (57:16 — 58:48) — Загидулин.
Штраф: 8 — 20.
Броски: 52 (14+19+12+7) — 31 (11+7+12+1).
Судьи: Гофман, Дударов.
29 сентября. Москва. «ВТБ Арена».