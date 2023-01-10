Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:41

«Динамо» в Москве победило «Салават Юлаев»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Telegram Дзен

Московское «Динамо» дома обыграло «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе москвичей отличились Максим Джиошвили, Владислав Ефремов и Якоб Лилья. У уфимцев шайбы на счету Данила Аймурзина и Николая Кулемина.

После 49 игр «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции — 64 очка. «Салават» идет пятым на Востоке — 61 очко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Джиошвили — 12, 9:33 — 1:0. Ефремов — 1 (мен., Готовец, Малышев), 26:59 — 2:0. Аймурзин — 4 (Сучков), 48:33 — 2:1. Кулемин — 9 (Шмелев), 48:59 — 2:2. Лилья — 10 (Тринеев), 57:03 — 3:2.

Вратари: Коновалов — Кареев (59:02).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (13+11+8) — 35 (9+12+14).

Судьи: Беляев, Спирин.

10 января. Москва. «ВТБ Арена».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
1
2
Читайте также
НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?
Фото Евгении Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпиады-2026
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение после ремонтных работ
Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Фигуриста Костомарова перевели в больницу в Коммунарке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Северсталь» по буллитам обыграла «Торпедо», Петунин сделал хет-трик

«Сочи» установил антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд