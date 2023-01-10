«Динамо» в Москве победило «Салават Юлаев»

Сегодня, 21:41
Московское «Динамо» дома обыграло «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе москвичей отличились Максим Джиошвили, Владислав Ефремов и Якоб Лилья. У уфимцев шайбы на счету Данила Аймурзина и Николая Кулемина.
После 49 игр «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции — 64 очка. «Салават» идет пятым на Востоке — 61 очко.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Джиошвили — 12, 9:33 — 1:0. Ефремов — 1 (мен., Готовец, Малышев), 26:59 — 2:0. Аймурзин — 4 (Сучков), 48:33 — 2:1. Кулемин — 9 (Шмелев), 48:59 — 2:2. Лилья — 10 (Тринеев), 57:03 — 3:2.
Вратари: Коновалов — Кареев (59:02).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (13+11+8) — 35 (9+12+14).
Судьи: Беляев, Спирин.
10 января. Москва. «ВТБ Арена».