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Сегодня, 21:43

Рашевский принес московскому «Динамо» победу над «Северсталью»

Хоккеисты «Динамо» Дмитрий Рашевский, Максим Комтуа, Игорь Ожиганов, Седрик Пакетт празднуют первый гол в ворот «Северстали» (3:2).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграло «Северсталь» (3:2). По 3 очка набрали нападающие хозяев Дмитрий Рашевский (2+1) и Максим Комтуа (1+2), форвард гостей Данил Аймурзин сделал дубль.

Бело-голубые одержали пятую победу подряд и с 59 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, череповецкая команда (55 очков) — на шестой строчке.

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«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Комтуа — 13 (Пакетт, Рашевский), 5:35 — 1:0. Аймурзин — 25 (Пилипенко, Ильин), 7:06 — 1:1. Рашевский — 15 (Комтуа, Ожиганов), 55:00 — 2:1. Рашевский — 16 (п.в., Комтуа), 58:09 — 3:1. Аймурзин — 26 (Пилипенко), 59:44 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Шостак (57:54 — 58:09, 58:34).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (9+8+11) — 38 (12+14+12).

Судьи: Лазарев, Наумов.

14 января. Москва. «ВТБ Арена». 7412 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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