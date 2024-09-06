Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в КХЛ

Московское «Динамо» дома победило «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу бело-голубым принесли шайбы Антона Слепышева, Артема Ильенко и Бреннана Менелла. У череповчан отличился Кирилл Пилипенко.

«Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне. В следующем матче команда Алексея Кудашова 10 сентября на выезде сыграет с «Ладой». «Северсталь» 8 сентября в гостях встретится с «Куньлунем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Слепышев — 1 (Уил), 19:06 — 1:0. Ильенко — 1 (бол., Пыленков, Ожиганов), 22:27 — 2:0. Пилипенко — 1, 32:33 — 2:1. Менелл — 1 (бол., Гусев), 41:55 — 3:1.

Вратари: Моторыгин — Самойлов (59:08 — 59:20, 59:46).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (6+13+10) — 21 (8+8+5).

Судьи: Васильев, Мочалов.

6 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 5820 зрителей.